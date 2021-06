„Geht doch!“: Eisenstadt ist zu Fuß unterwegs

Gesundheit und Umweltschutz

„Wir wollen noch stärker ins Bewusstsein rücken, dass jeder sehr viel für seine eigene Gesundheit und zur Reduktion des Verkehrs in der Stadt beitragen kann. “Wenn jeder Eisenstädter pro Tag nur einen Kilometer zusätzlich zu Fuß geht, würden wir gemeinsam in einem Jahr 5,5 Millionen Pkw-Kilometer einsparen. Das sind 1,1 Millionen Fahrten von St. Georgen nach Kleinhöflein", so Steiner.