Heiße Debatte: Wird EU durch Mindestlohn sozialer?

Mückstein sieht die Sache anders als die ÖVP

Befürworter eines europäischen Mindestlohns, in Österreich etwa Arbeiterkammer und Gewerkschaft, halten den Kommissionsvorschlag für ein geeignetes Instrument, um die Lohnschere zwischen Männern und Frauen zu reduzieren. Und auch der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sieht die Sache anders als die ÖVP. Bereits vor dem EU-Sozialgipfel in Porto Anfang Mai machte Mückstein klar, dass er für die Richtlinie der Kommission ist. Kocher hingegen will maximal eine - unverbindliche - Empfehlung. Anlässlich des jetzigen Gipfels verfassten nun grüne Minister, unter ihnen auch Wolfgang Mückstein, einen Brief mit dem Titel „Mutiger sozialer Ehrgeiz muss die Erholung vorantreiben“. Das Wort „Mindestlohn“ kommt darin zwar nicht vor, aber die Botschaft an die Arbeitsminister in Luxemburg war glasklar.