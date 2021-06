ÖFB-Aufstellung: Foda startet ohne Arnautovic

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda verzichtet zum EM-Auftakt am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien in der Startformation auf Marko Arnautovic. Anstelle des 32-jährigen China-Legionärs beginnt wie in den vergangenen fünf ÖFB-Länderspielen im Sturmzentrum Sasa Kalajdzic. Auch Kapitän Julian Baumgartlinger sitzt vorerst auf der Ersatzbank. An seiner Stelle trägt erneut David Alaba die Kapitänsschleife.