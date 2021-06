Wilde Liebes-Gerüchte um Jolie & Jonny Lee Miller

Liebes-Comeback bei Jolie und Miller?

Doch jetzt scheint es fast so, als wolle die Schauspielerin einen Neustart wagen - und zwar mit einem ihrer Ex-Ehemänner. Wie die „Page Six“ berichtete, habe sich die 46-Jährige am Freitagabend mit einer Flasche Rotwein in der Hand in das Apartmenthaus in New York geschlichen, in dem Jonny Lee Miller wohnt.