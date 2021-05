Angelina Jolie findet einfach keine neue Liebe

Fünf Jahre ist es bald schon her, dass die Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt in die Brüche ging. Und während der Hollywoodstar zumindest am Flirten wieder seine Freude hat, herrscht in Liebesdingen bei der Schauspielerin Ebbe. Das gab die 45-Jährige jetzt in einem Interview zu. Ist sie etwa zu wählerisch?