Baby Lili: Queen „erfreut und ein wenig irritiert“

„Seltsam“

So süß der Name ist, so kontroversiell wird er in Großbritannien jetzt diskutiert. Die britische Royal-Autorin Ingrid Seward bezeichnet den Namen in der britischen „Sun“ als „entzückend“. Doch so ganz verstehen könne sie ihn nicht. Denn es sei doch „seltsam“, dass sich Harry und Meghan „entschieden haben, einen so intimen königlichen Spitznamen für ihre Tochter zu verwenden, wo sie doch vorgeben, sich aus dem königlichen Leben entfernen zu wollen.“