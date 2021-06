Positiver Trend hält an: 233 neue Corona-Fälle

Negativ sticht Wien im Bundesländer-Vergleich hervor: So wurden hier 108 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. In Niederösterreich wurden 35, in Tirol 33, in Oberösterreich 32, in Salzburg und Vorarlberg jeweils acht, in der Steiermark vier, in Kärnten drei und im Burgenland zwei neue Fälle verzeichnet.