Gleich zwei Schlauchboote kenterten auf der Mur!

Gegen 12.30 Uhr kam ein 52-Jähriger, ebenfalls aus Wien, auf die Beamten zu und teilte ihnen mit, dass er soeben mit seinem 16-jährigen Sohn in einem Schlauchboot und seinem 56-jährigem Freund in einem zweiten Schlauchboot einen Unfall gehabt hätte. Wenig später kam der Jugendliche mit Verletzungen unbestimmten Grades über die Murböschung. Er wurde ins LKH Stolzalpe gebracht. Der 56-Jährige meldete sich in weiterer Folge bei dem 52-Jährigen und teilte diesem mit, dass er ans Ufer schwimmen konnte und unverletzt sei. Die Personen dürften ebenfalls bei der Einmündung des Laßnitzbaches gekentert sein.