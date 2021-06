Bei Tiroler EM-Wirten wird es richtig „brodeln“

Irgendwie – und das ist vielleicht sogar gut so – schwebt das Virus noch immer über dem sommerlich-beschwingten Großereignis. Damit kann sich Andreas Hetzenauer, Betreiber des Biergartens in Wörgl, erklären, dass das große Gedränge am Freitagabend zunächst ausblieb, es später als sonst voll wurde. „Früher standen die Leute teilweise bis auf die Straße, aber wir sind zufrieden.“ Bis zu 120 Gäste finden unter dem Riesen-Schirm Platz. Alle sitzen an Biertischen, Abstand und Einlasskontrolle sind selbstverständlich. Sonntag erwartet der Chef „volles Haus“ mit bis zu 300 Fans, das Wetter sollte passen – echte EM-Stimmung also!