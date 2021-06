Vater verpfiff Ex-Freund der Tochter als „Kiffer“

Ein 48-jähriger Linzer zeigte am 12. Juni 2021 eine Drogenplantage in der Wohnung des 37-jährigen Ex-Freundes seiner Tochter an. In einem Nebenraum in der Wohnung konnte die Polizei eine professionell eingerichtete Zuchtanlage sowie sechs Marihuana-Pflanzen finden.