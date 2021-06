Die kleine Botin shoppt online!

Warum also nicht?!? Ich möchte gern einwerfen, dass die Shop-Riesen und Handelsketten, die ständig mit Rabatten und Schnäppchen locken, kaum Steuern im Land lassen. Das schadet am Ende uns allen und sollte definitiv in die Kaufentscheidung einfließen. Mein Online-Weg zu neuen Sachen ist, zuerst zu schauen, ob ich es gebraucht bekomme. Auch für diese Recherche bieten sich Apps an. Wenn ich es nicht finde, mache ich mir die Mühe, mindestens eine halbe Stunde in weitere Suche zu investieren. Bekannte Labels sind meist bei unterschiedlichen Anbietern erhältlich, und dann entscheidet der Lagerbestand. So habe ich für mich und meine Familie einen guten Weg gefunden, Anschaffungen zwar im Internet zu ordern, aber eben nicht automatisch und ohne nachzudenken zu klicken.