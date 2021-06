Trump gibt Biden „Tipp“ für Treffen mit Putin

Biden: „Nicht auf Konflikt aus“

Am Mittwoch brach US-Präsident Biden zu seiner ersten Auslandsreise auf, die ihn zunächst nach Großbritannien, dann nach Brüssel und schließlich am 16. Juni nach Genf zum lang erwarteten Treffen mit Putin führt. Die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten sind angespannt. In einer Rede vor britischen Soldaten am Donnerstag schlug Biden aber versöhnliche Töne an. Er sei „nicht auf Konflikt mit Russland aus“, sagte er (siehe Video oben).