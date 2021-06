Viele Lockerungen, nur in den Schulen nicht

In Mittelschulen und Gymnasien muss weiterhin ständig Maske getragen werden, während es rundum Lockerungen gibt. „Die Schüler sind getestet, die Fenster stehen offen, es wird Abstand gehalten. Die Maskenpflicht versteht keiner mehr!“, entrüstet sich Daniela Schwabegger, Landesverband der Elternvereine der Pflichtschulen. Am 17. Mai, zum Ende des Schullockdowns, war die Maske verordnet worden. Damals gab es ob der Enns 318 infizierte Personen an 173 Schulstandorten. Heute sind 55 Personen an 38 Standorten erkrankt, viele Lehrer sind geimpft.