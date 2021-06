15 SPÖ-Anträge zum Tierwohl bestenfalls vertagt

Rendi-Wagner kritisierte am Donnerstag in einer Pressekonferenz, dass seit der letzten Tierschutznovelle 2017, die ihre Vorgängerin Sabine Oberhauser vorbereitet und sie selbst als Gesundheits- und Tierschutzministerin umgesetzt hat, nichts weiter geschehen sei. Die SPÖ habe, seitdem die türkis-grüne Regierung im Amt sei, 15 Anträge in dem Bereich gestellt, „fast einen pro Monat“. „Die Regierung hat keinen einzigen dieser Anträge wohlwollend aufgenommen“, sagte die SPÖ-Chefin. Anlass ist der parlamentarische Gesundheitsausschuss, wo am Donnerstagnachmittag der Tierschutz das zentrale Thema ist.