„Jena Paradies“: Kampf gegen die innere Rassistin

Die Premiere des Ein-Frau-Stückes „Jena Paradies“ von Sarah Milena Rendel in der „Talstation“ zeigte in der Regie von Julia Jenewein die Schauspielerin Alica Sysoeva in darstellerischer Höchstform. Insgesamt gelang ein überzeugender, feministischer Blick auf die rechtsextreme Szene in Deutschland.