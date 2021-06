Tosca auf den Grazer Kasematten mit Jonas Kaufmann

Bereits im Vorjahr sorgten die Grazer Spielstätten mit ihrem starbesetzten „Fidelio“ im August auf der Kasemattenbühne für eine Opern-Sensation. Dass diese heuer in Kooperation mit der Grazer Oper noch übertroffen werden kann, hätte wohl niemand gedacht. Und doch ist es gelungen, den Münchner Startenor Jonas Kaufmann für die diesjährige Produktion - Puccinis „Tosca“ - zu gewinnen. Der Publikumsliebling singt neben der wunderbaren lettischen Sopranistin Kristine Opolais, die in die Titelrolle schlüpfen wird. Sie war bereits in allen großen Häusern zu erleben, legendär ihre „Manon“ mit Kaufmann in München oder London.