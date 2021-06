Kleintransporter stürzte bei Ausweichmanöver ab

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr war eine 34-jährige Schweizerin mit ihrem Kleintransporter auf der Götzner Gemeindestraße Millrütte bergwärts in Richtung Ortsteil Meschach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger Mann aus Götzis mit seinem Kleinbus die Gemeindestraße talwärts. Ausgerechnet in einer engen Kurve trafen sich die beiden Fahrzeuge. Da ein aneinander Vorbeifahren unmöglich war, versuchte die Lenkerin des Kleintransporters ihr Fahrzeug langsam zurückzusetzen.