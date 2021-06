Wie geht es den Kindern in der Corona-Krise?

Wiederholte Lockdowns hätten den Drei- bis Zwölfjährigen zugesetzt, teils mit alarmierenden Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit, heißt es in einer Aussendung der Med-Uni Innsbruck. So wiesen im zweiten Teil der Studie, an der im Jänner 708 Familien teilgenommen haben, 15 Prozent der Kinder klinisch relevante Krankheitszeichen auf. „Wir haben mehr Angstsymptome, mehr Traumasymptome und eine schlechtere Lebensqualität“, erklärt Studienleiterin und Klinikdirektorin Kathrin Sevecke.