Elfjährige belästigt? Rauferei mit 20 Personen

Zu einer Rauferei zwischen 20 Personen kam es am Mittwochabend vor einem Wohnhaus in Voitsberg. Auslöser für den Streit soll gewesen sein, dass ein 26-Jähriger angeblich eine elf Jahre altes Mädchen belästigt hat. In der Folge wurde bei einem Zeugen (29) auch eine Hanfplantage entdeckt.