Argentinischer Präsident löst Shitstorm aus

Bei einem Treffen mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez am Mittwoch in Buenos Aires hat sich der argentinische Präsident Alberto Fernández einen ordentlichen Fehltritt geleistet. Eigentlich wollte er nur die engen Beziehungen zu Europa betonen, doch dann ging der Schuss nach hinten los und er beleidigte mit seiner Aussage seine Nachbarn in Lateinamerika.