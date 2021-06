Alarm von Nachbarn: Größerer Schaden verhindert

Aufmerksame Nachbarn hörten am Mittwoch in den Nachmittagsstunden das akustische Signal eines Heimrauchmelders und hielten Nachschau. Dabei stellten sie fest, dass aus einer versperrten Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses in der C.v.Hötzendorfstrasse in Voitsberg Brandgeruch drang und verständigten unverzüglich die Einsatzkräfte.