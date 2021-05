Liliane Zillner: „Impffreiheit nicht individuell“

Es ist ein Facebook-Post, der vergangene Woche den Sprung aus den sozialen Netzwerken in die Medien schaffte: Schauspielerin Eva Herzig wird bei Dreharbeiten zum „Steirerkrimi“ im Herbst nicht mehr am Set stehen - weil sie sich nicht impfen lassen will. Die 48-Jährige macht dies selbst öffentlich und beklagt, dass das freiwillige Impfen (das sie in Großbuchstaben setzt) nun auch sie getroffen habe.