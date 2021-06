Musik: Sinnbild des Wandels und der Umgestaltung

Treffen verschiedenster Musikgattungen

Eröffnet werden die Klangspuren am 10. September mit einem Konzert des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck unter der Leitung von Titus Engel. Dabei treffen verschiedene musikalische Gattungen aufeinander: Jorge Sánchez-Chiong komponierte mit Caminando ein Konzert für elektrisches Keyboard, Percussion und afrikanische Batá-Trommeln, die auf den verschlungenen Pfaden der Sklaverei auch in Kuba landeten. Im Programm der heurigen Klangspuren soll die Idee eines „fruchtbaren Wandels aufblitzen“, eines „konstruktiven Miteinanders des Verschiedenen“, hieß es laut Reinhard Kager, dem künstlerischen Leiter des Festivals - sei es durch gewagte Kombinationen musikalischer Genres, wie etwa Rockmusik und Klassik, sei es durch Integration arabischer Musik in neue Kompositionen oder durch kunstvolle Umformungen von Geräuschen in elektroakustischen Werken.