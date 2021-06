Nicht schön, aber teuer: Stöckelschuh-Crocs

Die Kooperation kommt für viele nicht überraschend. Crocs gilt als einer der Gewinner der Coronavirus-Pandemie, weil die gemütlichen Schuhe in dieser Zeit reißenden Absatz fanden. Die Anteile an dem 2002 gegründeten Unternehmen erreichten letzte Woche laut New York Post ein Allzeithoch und der Umsatz stieg allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 auf 460 Millionen US-Dollar.