Edle Fenster gehören immer noch dem Vorbesitzer

„Die historisch wertvollen Glasmalereien sind noch immer in unserem Besitz. Meine Mutter hat damals nur die Gruft verkauft, nicht aber die Glaskunstwerke“, erklärt Hubertus Orsini-Rosenberg. Seit 1645 lebt seine Familie in St. Philippen ob Sonnegg in der Gemeinde Sittersdorf. Die Familiengruft wurde Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut; und zwar ursprünglich von Franz Ursin von Rosenberg für dessen Frau Katharina. „Die Glaskunstwerke zeigen einige Ahnen unserer Familie“, so Orsini-Rosenberg.