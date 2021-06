Jetzt verfügbar: Selbsttests für Buschenschenken

„Vor allem bäuerliche Gastrobetriebe sind bisher bei der Verteilung vergessen worden“, bemängelt Kärntens Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: „In unserem Bundesland ist uns ein Kunstgriff gelungen! Wir verteilen insgesamt 25 Tests pro Woche an Buschenschenken und Co. Die Verteilung läuft über unsere 17 Straßenmeistereien. Ein großes Dankeschön an diese für deren Engagement als regionale Logistikpartner. Nur in Kärnten läuft die Verteilung über Straßenmeistereien!“