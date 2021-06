Kärntner LWK-Präsident Johann Mößler tritt zurück

Es zeichnete sich bereits vor Start des Medientermines ein Wechsel an der Spitze der Landwirtschaftskammer ab: In einer eilig einberufenen Pressekonferenz gibt LKW-Präsident Johann Mößler heute um 10.30 Uhr eine „persönliche Erklärung“ ab. Im November stehen ja wieder Landwirtschaftskammer-Wahlen in unserem Bundesland an.