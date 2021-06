Beginn und Dauer der Arbeiten weiter unklar

Nach einem massiven Felssturz Samstagabend zwischen Zwieselstein und Untergurgl, beides Ortsteile von Sölden, ist die Ötztalstraße (B186) in Tirol seit Sonntagabend vorerst nur einspurig befahrbar. Die Arbeiten bzw. Hauptsanierungen am Dach der „Leckgalerie“ würden „abhängig von der Schneeschmelze“ so schnell wie möglich begonnen und durchgeführt, hieß es seitens des Landes auf APA-Anfrage am Montag. Auch wie lange sie dauern werden, könne man noch nicht sagen.