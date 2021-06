Sophia Thiel: Essen war ihr „emotionales Ventil“

Angst vor blöden Kommentaren

Obwohl Essen in ihrer Familie eigentlich immer groß zelebriert wurde, konnte Sophie ihre Mahlzeiten plötzlich nicht mehr genießen. „Und dann habe ich mich immer unwohler in meiner Haut gefühlt und habe in jungen Jahren, da war ich elf, heimlich angefangen, Sachen zu essen, die ich dann auch versteckt habe“, fügt die Blondine hinzu.