Ein Riesentorlauf-Spezialist „wechselt“ die Nation

Trainerjob in Lichetenstein

Um sich diesen Kampf ums Weltcupticket zu finanzieren, geht Meier neue Wege und. „Ich bin jetzt beim liechtensteinischen Skiverband als hauptberuflicher Schülertrainer angestellt“, verrät Daniel, der in den vergangenen Tagen mit seinen Schützlingen bereits am Gletscher im Kaunertal war. „Die neue Situation erlaubt mir verglichen mit dem Vorjahr eine viel professionellere Vorbereitung." Betreut wird Meier wie schon zum Ende der vergangenen Saison von seinem Papa Kurt.