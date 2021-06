Gefasst: Mörder versteckte sich in Österreich!

Ein Streit nach einem „Allerwelts-Unfall“ an einer Kreuzung Anfang Jänner 2020 im Norden Londons eskalierte völlig: Der Verdächtige Nathan S. stieg „aufgeladen“ aus seinem Van, zückte im Zuge des Konflikts mit dem Mopedfahrer ein Messer und stach in Rage auf seinen Kontrahenten ein. Für den algerischen Essenszusteller Takieddine Boudhane (30) kam nach dem Bruststich jede Hilfe zu spät - er erlag in Folge seinen schweren Verletzungen in einem nahe gelegenen Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt war sein mutmaßlicher Mörder allerdings bereits über alle Berge - er hatte sich in den Flieger nach Österreich gesetzt und landete in Salzburg.