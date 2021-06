WhatsApp-Reue | Ach, die EU!

Ach, die EU! Reisen 2021: Was blüht uns da? Wenn man sich in Europa umschaut, sieht, welche Regelungen für die einzelnen Länder gelten, dann kann man nur den Kopf schütteln. Da reißen etwa die Spanier die Grenzen auf für Gäste aus Großbritannien - wo die gefährliche indische Virusmutation zu grassieren beginnt. Wobei sich mehr oder weniger jedes EU-Land seine eigenen Regeln zusammenzimmert und diese noch dazu laufend ändert. Vom europaweiten einheitlichen Grünen Pass wird seit Monaten geschwafelt. Längst hat ihn noch keiner in der Tasche. Wenn er kommt, dann vermutlich in 27 verschiedenen Grün-Tönen. Ach, die EU! Sie hat auch bei der Pandemiebekämpfung versagt. Sie hat bei der Impfstoffbeschaffung versagt. Es gelingt ihr seit Jahren nicht, die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen, sie kann den weißrussischen Stalin nicht in die Schranken weisen. Nur 34 Prozent der Österreicher - und das ist der niedrigste Wert in ganz Europa - haben laut jüngsten Daten ein positives Bild von der Union. Ja, wir scheinen einen sehr klaren Blick auf die EU zu haben.