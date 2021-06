Tourismus in Österreich blüht langsam wieder auf

Um Sonntagmitternacht fällt mit Ausnahme Tirols und Vorarlbergs die Reisewarnung Deutschlands für Österreich - die „Krone“ berichtete. Für den Sommertourismus ist das ein wichtiger Schritt, sagt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Hotellerie in der Wirtschaftskammer. Denn - so die Hoffnung - mit der fallenden Quarantäne nach der Rückkehr in die Heimat falle auch die Hemmschwellen, einen Urlaub zu buchen. „Wir gehen davon aus, dass die Buchungen aus dem deutschen Markt nun stark ansteigen“, sagt Kraus-Winkler - und betont: „Tirol und Vorarlberg müssen auch möglichst rasch von der Liste gestrichen werden.“ Denn gerade der Westen sei von den deutschen Gästen abhängig.