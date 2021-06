Deutschland lässt Österreich vom Corona-Haken

Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich auf 30 gesunken

Die Minister Alexander Schallenberg und Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) freuten sich in einer Aussendung über die aktuelle Einschätzung und sehen in den sinkenden Infektionszahlen den Effekt der „erfolgreich gesetzten Maßnahmen und der sicheren Öffnungsstrategie der Bundesregierung“. Am Freitag sank die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich auf unter 30. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner deutlich unter dem von Deutschland herangezogenen Schwellenwert für die Einstufung als Risikogebiet von 50.