Zwei Mopedlenker tot: Ursache noch völlig unklar

Sieben Lenker erfasst

Um 16.40 Uhr fuhr ein 64-jähriger Pensionist aus Waldhausen mit seinem Pkw von Linz kommend auf der B3 in Richtung Waldhausen. Am Beifahrersitz saß seine Gattin. Aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen kam der Pkw-Lenker bei der Ausweiche rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in die Gruppe der Mopedlenker. Sieben Mopedlenker wurden mit ihren Mopeds vom Auto voll erfasst und durch die Luft in das angrenzende Kornfeld geschleudert. Der Pkw fuhr ebenfalls in das Kornfeld weiter, wo er nach etwa 25 Metern zum Stillstand kam.