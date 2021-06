Hongkong: Aktivistin wegen Gedenken festgenommen

Vor ihrer Festnahme hatte Chow in einem Interview angedeutet, sie werde sich am Freitag zum Victoria-Park in Hongkong begeben, wo die Tiananmen-Mahnwache für gewöhnlich stattfindet. Während in der Volksrepublik China ohnehin nicht öffentlich an die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung vor genau 32 Jahren erinnert werden darf, haben die Behörden in Hongkong das zweite Jahr in Folge die sonst jährliche Kerzenandacht verboten.