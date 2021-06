MovEvo4 Kids: Crowdfunding für den Kindersport

Die Kinder lernen einerseits selbstständig den sinnvollen Umgang mit neuen Medien und erhalten dabei die natürliche Neugierde an Bewegung. Andererseits haben Kindergärtnerinnen und Lehrer mit der App eine einfach zu bedienende Toolbox mit vielseitigen Bewegungsideen an der Hand. Sie können auf sportwissenschaftlich und pädagogisch fundierte Inhalte vertrauen, die Stimmung in der Klasse gezielt lenken und die Lernerfolge auch mit fächerübergreifenden Spielen verbessern.