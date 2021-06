Hund stürzte in Schlucht: unverletzt geborgen

Die 19-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt hatte gegen 10.30 Uhr mit ihrer angeleinten Hündin eine Wanderung durch die Tscheppaschlucht, Gemeinde Ferlach, unternommen. Kurz nach einer Hohen Brücke stieg der Hund mehrmals um eine Geländerstütze. Dabei zog er so heftig an der Leine, dass sich der Karabiner aufbog und der Hund entweichen konnte. Danach lief die Hündin außerhalb des Steiges davon, rutschte aus und stürzte dabei vierzig Meter tief in die stark wasserführende Schlucht. Durch das Gebell des Hundes konnte sein Standort geortet werden. Von der Bergrettungsortsstelle Ferlach wurde ein Schluchtenretter in die Schlucht abgeseilt. Dieser fand den Border Collie unverletzt auf einem Baumstamm hockend. Der Bergretter versorgte den Hund und barg ihn bachabwärts, wo er ihn der Hundehalterin übergeben konnte. Die Bergrettungsortstelle Ferlach stand mit sieben Mann im Einsatz