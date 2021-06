Sohn von Johann Cruyff heuert bei Barcelona an

Jordi Cruyff spielte von 1992 bis 1996 bei Barcelona und absolvierte in dieser Zeit 41 Spiele, danach ging er als 22-Jähriger zu Manchester United. In der niederländischen Nationalmannschaft kam der ehemalige Mittelfeldspieler neun Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Nach mehreren Stationen in Spanien, Malta und den Niederlanden arbeitete Jordi als Trainer unter anderem bei Maccabi Tel Aviv und der Nationalmannschaft Ecuadors.