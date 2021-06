NÖ: Bisher 12.500 Zwölf- bis 15-Jährige angemeldet

NÖ: Schon fast eine Million Impfbuchungen

Exakt 998.147 Menschen haben bis Mittwochmittag in Niederösterreich einen persönlichen Impftermin gebucht. 721.493 davon haben die Erstdosis erhalten, 303.443 sind vollständig immunisiert. 276.654 Ersttermine sind laut einer Aussendung noch offen und finden in den nächsten Wochen statt - so gut wie alle davon im Juni. Pernkopf und Königsberger-Ludwig hoben in ihrem Statement den raschen Fortschritt der Kampagne sowie die hohe Impfbereitschaft der Niederösterreicher hervor.