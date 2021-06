Schild gestohlen: Unmut über „Bergpiraten“

Neue Hütte in Bau: Übersiedelung im August

Für die Voisthaler-Hütte sind die Tage übrigens gezählt: Wie berichtet, entsteht in unmittelbarer Nähe ein neues Haus des Alpenvereins, der Rohbau hat den Winter gut überstanden, das Projekt geht jetzt in die finale Phase. Für August ist dann die Umsiedelung geplant: „Dieses Schild sollte das verbindende Teil von Alt und Neu sein, gut sichtbar am Eingang der neuen Hütte“, hofft Schleicher noch auf eine (anonyme) Rückgabe der identitätsstiftenden Requisite.