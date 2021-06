Barockes Juwel für einen Tag im Jahr

Seeprozession mit Borte

Weil es in Hallstatt oder Traunkirchen kaum gemütliche Gehstrecken gibt, entstanden hier Seeprozessionen. Man fährt in geschmückten Boten hinaus auf den See. Schon im Vorjahr sind diese aber coronabedingt ausgefallen, heuer gibt es noch einmal eine Pause. Fans bleibt nur der Wandteppich im Schlossmuseum, der die Traunkirchner Seeprozession zu einem Kunstwerk macht. Von der Künstlerin Hermine Lenz, Angehörige der Wiener Werkstätte, wurden neben Wollstoff und Leinwand auch Goldmuschelborten oder Samtbänder verarbeitet, Teile sind auf Seide gemalt.