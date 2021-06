„Friends“-Star Matthew Perry löst Verlobung auf

Nach fast 10-jähriger Trockenheit erlitt Perry 2011 einen Rückfall und ließ erneut in die Rehaklinik einweisen. 2013 beschloss er, anderen in seiner Situation zu helfen. Er eröffnete das „Perry House“, eine private Suchtklinik in Malibu. In einem Interview verriet er dazu: „Ich hatte viele Höhen und Tiefen in meinem Leben. Wenn jetzt ein Alkoholiker zu mir kommt und fragt, ob ich ihm helfen kann, dann kann ich ihm Hilfestellung leisten!“