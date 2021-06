Tormann Pentz über Auszeichnung: „Echt mega“

„Habe nicht gewusst, was ich sagen soll“

„Als ich es erfahren habe, habe ich nicht gewusst, was ich sagen soll. Es ist eine echt mega Auszeichnung“, meinte der 24-Jährige beim Heimatbesuch in Elixhausen. „Aber wir haben nach einer schwierigen Saison einen internationalen Startplatz geholt, waren da, als es drauf ankam“, betonte Patrick. Der alle Partien inklusive Cup durchgespielt hat.