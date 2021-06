Kanada muss weiter zittern ++ USA Gruppensieger

Ausgeschieden ist Kasachstan, obwohl der Aufsteiger wie Kanada sensationell zehn Punkte geholt hat. Die USA gewannen indes die Gruppe B und treffen am Donnerstag im Viertelfinale auf die Slowakei. Das US-Team besiegte Italien mit 4:2 und beendete die Gruppe mit 18 Punkten vor Finnland (17), das im Viertelfinale auf Tschechien trifft. Die Tschechen gewannen in der Gruppe A das Prestigeduell gegen die Slowakei 7:3 und wurden damit vor den Slowaken Gruppendritter. Italien ist punktlos Letzter, steigt aber nicht aus der A-Gruppe ab. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gibt es in diesem Jahr keinen Auf- und Abstieg.