Gefälschte Impfpässe in Deutschland aufgetaucht

Nachdem bekannt wurde, dass gefälschte Impfpässe über den Messengerdienst Telegram zum Verkauf angeboten werden, sind erste Exemplare nun in Deutschland aufgetaucht. Zwar gibt es laut dem Bundeskriminalamt (BKA) noch keine deutschlandweiten Fallzahlen zu gefälschten Corona-Impfbescheinigungen - allein in Bayern ist aber „eine niedrige zweistellige Zahl von Verfahren, beziehungsweise Anzeigen bekannt“, wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) in München mitteilte.