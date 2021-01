ÖBB investieren 478 Mio. Euro in Infrastruktur

Als die erste Dampflokomotive in den 1820er Jahren erfunden wurde, hatten so einige Bürger die Bedenken, dass das neumodische Gefährt aufgrund der schnellen Geschwindigkeit die Gesundheit der Passagiere gefährden könne. Immerhin betrug diese stolze 24 km/h. Trotzdem war die Euphorie groß, das Volk war jetzt so mobil wie noch nie zuvor! In den 2020er Jahren haben wir ganz andere Probleme, die Mobilität ist eines davon. Nicht, weil wir nicht jederzeit überall hinkönnen, sondern weil wir mitten in einer riesigen Umweltkatastrophe stecken. Im Gegensatz zu den 24 km/h kann diese tatsächlich ein Problem für unsere Gesundheit werden. Doch auch dieses Mal können Züge ein Schlüssel zur Lösung sein.