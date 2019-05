Forderung nach Kurzstreckenflug-Aus und EU-Armee

„Ich will sie“, ließ Weber keinen Zweifel daran, dass er für eine gemeinsame Streitmacht ist, die gerade angesichts der Signale, die die US-Führung in Richtung europäische Allianzpartner sendet, eine immer größere Bedeutung erlange. Der Bayer hat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel starke Unterstützer für das Armee-Projekt. Timmermans hingegen betonte am Donnerstagabend in der von mehreren Sendern ausgestrahlten Debatte, dass eine EU-Armee auf absehbare Zeit nicht realistisch sei. Fragen von Krieg und Frieden würden die Nationalstaaten so bald nicht aufgeben, sagte er.