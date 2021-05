Autotuner-Treffen gesprengt: Fast 500 Anzeigen

Samstagnacht führten Grazer Polizisten gemeinsam mit vier Technikern des Landes Steiermarks, Fahrzeug-Lenker bzw. Schwerpunktkontrollen durch. Ein im Vorfeld bekanntes „Szene-Treffen“ von Autotunern auf dem Parkplatz des Center West in Straßgang war Grund des Einsatzes. In den Tagen vor den koordinierten Verkehrskontrollen war dem Stadtpolizeikommando Graz bekannt geworden, dass sich die PS-Fanatiker zu einem Treffen in Graz verabredet hatte. Mehr als 500 Fahrzeuge hatten sich angemeldet, etwa 300 waren auf dem Parkplatz des Einkaufcenters anwesend.