Ein riesengroßer Felsblock in die Möll gestürzt

Am Sonntag um 23.15 Uhr wurde von der Nachtdienststreife Heiligenblut bemerkt, dass im Bereich der B 107 bei der Judenbrücke bei Aichhorn, Gemeinde Heiligenblut am Großglockner, südlich der Bundesstraße ein riesengroßer Felsblock ausgebrochen und in die Möll gestürzt ist.